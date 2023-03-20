李多海 ♥ SE7EN官宣结婚！8年恋爱长跑修成正果，又一对演艺圈夫妇将在5月诞生！

李多海所属社今日宣布，李多海将在5月6日与交往8年的歌手男友SE7EN结婚，成为5月的新娘！两位准新人也同时在IG分享婚纱照和结婚感想，超甜的啦！

李多海在IG留言：「因为我们已经恋爱了8年，所以也许大家并不感到惊讶，只是不知道我在害羞什么，独自想了很久该如何告诉大家 ^^;;



即将到来的5月，我们相约从长期恋人变成夫妇。 虽然现还是更习惯称呼为男友... 一直以来坚定可靠地守护在我身边、给我幸福，现在将成为一生伴侣的那位♡我会成为好妻子，给他更多照顾和力量。

以后作为演员和一个家庭的妻子，会以更美丽的模样回报大家的喜爱！谢谢大家。」



SE7EN也在IG PO出亲笔信：「2023年已经出道20周年了呢，如果没有一直支持我的粉丝们的爱，是不可能发生的事。 真的非常感谢。 今天想把这个喜悦的消息最先告诉各位粉丝。



我的女友李多海在过去8年间一同分享喜怒哀乐、一直用爱包容不足的我，我将和她在5月6日结婚。 以后作为一个家庭的家长、作为丈夫，我会以更成熟的面貌担起责任。

再次感谢一直为我应援的大家，我会以更好的面貌回来的！」



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