李多海 ♥ SE7EN官宣結婚！8年戀愛長跑修成正果，又一對演藝圈夫婦將在5月誕生！

李多海所屬社今日宣佈，李多海將在5月6日與交往8年的歌手男友SE7EN結婚，成為5月的新娘！兩位準新人也同時在IG分享婚紗照和結婚感想，超甜的啦！

李多海在IG留言：「因為我們已經戀愛了8年，所以也許大家並不感到驚訝，只是不知道我在害羞什麼，獨自想了很久該如何告訴大家 ^^;;



即將到來的5月，我們相約從長期戀人變成夫婦。 雖然現還是更習慣稱呼為男友... 一直以來堅定可靠地守護在我身邊、給我幸福，現在將成為一生伴侶的那位♡我會成為好妻子，給他更多照顧和力量。

以後作為演員和一個家庭的妻子，會以更美麗的模樣回報大家的喜愛！謝謝大家。」



SE7EN也在IG PO出親筆信：「2023年已經出道20週年了呢，如果沒有一直支持我的粉絲們的愛，是不可能發生的事。 真的非常感謝。 今天想把這個喜悅的消息最先告訴各位粉絲。



我的女友李多海在過去8年間一同分享喜怒哀樂、一直用愛包容不足的我，我將和她在5月6日結婚。 以後作為一個家庭的家長、作為丈夫，我會以更成熟的面貌擔起責任。

再次感謝一直為我應援的大家，我會以更好的面貌回來的！」



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