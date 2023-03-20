这些场景暗示《黑暗荣耀》还有第三部？连李到晛都回答「不做任何回答」，后一部焦点可能是这个角色

Netflix《黑暗荣耀》1、2部成功落幕，但不少观众都期待著开拍Part.3。

最近《黑暗荣耀》的男主角李到晛接受了《COSMOPLITAN》的采访，他的一席话引发了广大观众的期待。 李到晛表示：「如果有Part.3的话多好啊，（对於是否会制作）我不做任何回答。」



其实除了李到晛的采访之外，观众们表示Part.2中隐藏了不少似乎会有下一部的暗示。 朱如炡（李到晛 饰）帮文同珢（宋慧乔 饰）复仇成功，接下来到了文同珢来帮助朱如炡的时候了。 文同珢把杀害了朱如炡父亲的凶犯姜永天（李茂生 饰）调到了朱如炡担任医务官的监狱，让两人有了进一步接触的机会。 於此同时，文同珢也在同一所监狱担任商谈老师，剧末的两人都露出了意味深长的表情。 若是有Part.3的话，剧情应该围绕著如何向姜永天复仇展开，而这也是观众们非常想要看到的剧情，朱如炡曾对姜永天说过：「我和我爸不同」，似乎在警告即使身为医生，仍他这种凶犯毫不手软。



此外，文同珢复仇的左膀右臂-帮佣阿姨姜贤南（廉惠兰 饰）收到了来自对方的招聘短讯，也暗示著两人将会见面。 还有部份观众认为，朴涏镇（林智妍 饰）、李蓑罗（金赫拉 饰）和崔惠程（车珠英 饰）只是坐牢和 伤残，并未像全宰寯（朴成勋 饰）、孙慏梧（金建宇 饰）那样凄惨地死掉，文同珢的复仇尚未结束。



大家想不想看到《黑暗荣耀》Part.3呢？

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