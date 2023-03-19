辛睿恩透露被选中《黑暗荣耀》饰演「朴涎镇」的原因！竟然是因为和导演打招呼时的笑容～
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辛睿恩透露被选中《黑暗荣耀》饰演「朴涎镇」的原因！竟然是因为和导演打招呼时的笑容～

韩剧   2023年3月19日   星期日12:30   Yuan  

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照、MBC《全知干预视角》截图）

18日播出的《全知干预视角》中，最近在《黑暗荣耀》饰演「朴涎镇」少年时期的辛睿恩作为嘉宾出演。

被主持人问到自己在《黑暗荣耀》中的演技如何时，辛睿恩回答说：「我其实有点尴尬。 不知道是不是害怕。」主持人们一喊：「涎镇啊～」她的眼神就马上变了。

接著，辛睿恩透露自己被选定爲「反派」角色的原因，她表示因爲高冷的形象马上被选中，继续说道：「我见到导演跟他打招呼的时候，他说我那个笑容很好。」主持人也好奇问了是什么样的笑容，辛睿恩再现当时令人毛骨悚然的微笑，让人鸡皮疙瘩 XD
（图源：MBC《全知干预视角》截图）

节目中还公开辛睿恩、厉云拍摄《花书生热爱史》的片段，辛睿恩：「看来我说了不该说的话啊！回去睡觉吧！」她起身离开时，厉云来了个背后拥抱，导播室的所有人都欢呼，梁世炯和柳炳宰还模仿了这个片段，辛睿恩也害羞捂著嘴，让人更加期待这部剧播出呢～！
（图源：MBC《全知干预视角》截图）

而《花书生热爱史》由辛睿恩、厉云、姜勋、郑干柱主演，讲述打破所有固定观念的寄宿家庭「梨花园客栈」的主人尹端午和怀有秘密的寄宿生花书生三人帮。四位青春演绎的清新无邪的神秘浪漫喜剧史剧。
（图源：黄Viu煲剧平台@《花书生热爱史》海报）

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