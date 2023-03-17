Cherry Bullet 典雅的魅力！《THE SHOW》演出

Cherry Bullet （封面图源：TVdaily）
Cherry Bullet 日前於《THE SHOW》演出，当日Kep1er 成员金采炫担任最后一次MC，曾与金采炫一同参加选秀节目的Cherry Bullet成员海允还安慰采炫。
Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）Cherry Bullet （图源：TVdaily）
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