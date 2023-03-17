金宣虎不演《亥时蜃楼》传「找不到女主角」，另有消息改接《网内人》望与朴圭瑛合作

金宣虎历经一些风波，去年10月开始有消息以新剧《亥时蜃楼》（又译海市蜃楼）回归电视剧，然而根据昨（16）日最新消息，金宣虎辞演，甚至有媒体出来披露是因为「找不到女主角」，不过随后又有他改接其他剧的消息。

‎《亥时蜃楼》为古装爱情剧，讲述最厉害的天才君主与一名被命运锁链束缚的神秘女子之间的宫廷罗曼史，由於改编自《云画的月光》尹梨修小说家之作品，且尹梨修将亲自担任编剧，因此颇受瞩目。



不过据昨《STARNEWS》报导，金宣虎虽然收到邀约也进行了正面的讨论，不过最终仍决定不接演。《STARNEWS》报导一出后，很快又有另一家媒体‎《Sports Donga》披露原因是没有女演员愿意出演，还以「金宣虎风险」为题，爆料大部分的女演员都拒绝出演，虽然曾有人考虑，不过最终都以「金宣虎的风险很大」为理由向制作公司Studio & New提出各种要求，而Studio & New后来也认为《亥时蜃楼》是部罗曼史，女主角很重要，最后决定重新选角不考虑金宣虎了。

然而，晚间很快又有新消息，金宣虎还是会回归戏剧圈，只不过是OTT平台的网路剧，剧名《网内人》（망내인），剧情讲述不相信弟弟会做出极端选择死亡的姐姐，在调查途中遇见了神秘男人，由电影《看见恶魔》金知云导演与《读取恶心的人们》朴宝蓝导演共同执导，《20世纪少女》制作公司YONG FILM制作。

虽然《Sports Donga》报导女演员见《亥时蜃楼》由金宣虎主演而忌惮，但《网内人》马上也有消息女主角是朴圭瑛，朴圭瑛经纪公司Saram Entertainment证实收到邀约「正积极讨论中」。



金宣虎经纪公司S.A.L.T Entertainment对这一连串消息则表示，《亥时蜃楼》是因为制作公司内部意见分歧才选择辞演，目前正积极讨论出演《网内人》。从朴圭瑛与金宣虎经纪公司的发言，可猜测两位接演机率都非常高。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻