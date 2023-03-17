Cherry Bullet 典雅的魅力！《THE SHOW》演出

Cherry Bullet （封面圖源：TVdaily）
Cherry Bullet 日前於《THE SHOW》演出，當日Kep1er 成員金采炫擔任最後一次MC，曾與金采炫一同參加選秀節目的Cherry Bullet成員海允還安慰采炫。
Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）Cherry Bullet （圖源：TVdaily）
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