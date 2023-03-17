朱智勋有望再接新剧《照明商店》奇幻设定引人入胜！2部新片待上映、1部新剧拍摄中

今日据业内人士透露，朱智勋将接拍知名漫画家姜草原著的漫改剧《照明商店》，饰演男主角「灯具店老板」。 姜草另一部作品《MOVING》已拍摄真人版，由赵寅成、韩孝周、柳乘龙、车太铉等主演。
《照明商店》是姜草2011年连载的悬疑灵异网漫，既恐怖又疗愈，以一家连接阳间与阴间的灯具商店为背景讲述生者与亡者的故事，站在生死边缘的人只要从店里买到电灯就能活下去。 更多奇幻设定的介绍可能涉及剧雷，感兴趣的朋友可以在文末继续阅读哦！
朱智勋接到的角色是灯具店老板，原著中是类似掌管生死的阎罗大王的人物。 值得一提的是，朱智勋和演员金希沅刚刚合作过一部电影《Silence》，这部剧久是金希沅挑战当导游的处女作。朱智勋所属社表示《照明商店》是接到的剧本之一，正在考虑是否出演。
今年朱智勋已经有两部电影《绑架》和《Silence》等待上映，目前正在和韩孝周一起拍摄新剧《支配物种》、将在年内通过Disney+公开。 早前还表示考虑出演《重症外伤中心》，真的相当勤奋！
主要由五个人的故事构成，其年龄、出身、背景、职业均不相同。 原著里有指甲从指腹长出来的女人，身体淌水的男人，耳朵里不断流出沙土的男人，嘴巴里塞满棉花的女人，唱完一整首歌也走不出小巷的男学生。 这家奇怪的照明商店位於一个阴暗小巷中，一名女学生因为家里的灯泡经常坏掉而常来店里，店主劝诫她：即便发觉那些人很奇怪，也要装作不知道、万万不可讲出来！
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