被原唱认证！金在中肯定大国男儿Karam翻唱东方神起〈MIROTIC〉：「你真的表演得很好」

金在中4日睽违4年来到台湾举行演唱会，《完全娱乐》昨（15）日释出完整专访影片，问到了他对近日掀起话题的「翻唱〈魔咒－MIROTIC〉到底有多难」。

事情要从上月15日开播的选秀节目《Peak Time》说起，23点大国男儿演唱〈MIROTIC〉开口就让全场震惊，整段表演马上引起热烈讨论，被许多网友大力赞许是「至今听过最好的翻唱」（按：〈MIROTIC〉发行於2008年）。

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除了讨论大国男儿为何出道13年来，拥有那么强的歌唱实力却不曾大红，也有网友讨论这首歌究竟有多难唱，回顾起东方神起5人时期组合的唱功究竟有多「神级」。



而原唱的说法呢？金在中接受《完全娱乐》访问，他坦承这首歌「真的很难」，也很惋惜大部分后辈cover都失败了，但表示看了大国男儿Karam的版本，「他是我已经认识十年的后辈，看了影片后久违和他联络上」。

金在中谦虚的说现在要他表演也难，认为任何歌曲要超过原唱真的很不容易，但他亲自赞赏Karam：「你真的表演得很好。」Karam也回应他：「我真的很认真跟著哥学。」金在中认可那是至今最优秀的翻唱舞台，亦祝福大国男儿能更红。



Karam原本就是东方神起粉丝「仙后」，或许一些资深仙后也知道此事，而Karam这次舞台开口唱的就是金在中的Part，能被原唱兼偶像认证肯定无比幸福吧！





大国男儿仁俊很快就在推特上看到了影片，转发道：「非常感谢前辈，我爱你♥♥」



▼《完全娱乐》专访影片（已定位3:56）



▼再看一遍大国男儿的cover与东方神起原版舞台吧！



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