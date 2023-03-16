SM娱乐开设爱豆养成学院，5大类3学年制！旗下明星或将担任导师，一学期续费1000万

SM娱乐要开班授课，教你如何成为爱豆。

据韩媒报导称，SM娱乐以培育全球化艺人为目标，开设了一间爱豆养成学院—SM Universe学院。 SM universe地址选在了首尔江南区大峙洞，招生对象为那些中断常规教育课程，想要成为艺人的高中生，是一所为3学年制的私立学校，每学习最高学费为1000万（韩币，韩币），已於3月15日正式开课。

SM Universe学院位於大峙洞，SM一出手就是大手笔，学院选在了一栋12层的大楼里，地下2楼-地上6楼为SM Universe所用。 大峙洞是韩国出了名的补习班街，这里各类学院林立，往来的都是国中、高中生等，SM Universe的选址也是煞费苦心，希望吸引到更多青少年的关注。



大家最关心的还是在SM Universe到底能学到什么？ 据悉SM娱乐将於顶尖模特机构ESTEEM以及韩国知名学院品牌「钟路学院」联手，分制作、声乐、舞蹈、模特、表演等5大类课程，因是学年制，将无法与普通国小、 国中与高中课程并行，因此招生对象限制在了想要成为艺人，专心走演艺道路学生之间，同时为了保证青少年能够学到普通学校所教的学科基础知识，专门开设了「鉴定考试班」。



ㅋㅋㅋㅋ 이게 이수만 내쫓고만든 에스엠3.0 ?



대치동에 문 연 SM 아이돌 양성소… 학기당 1000만원

SM유니버스학원의 대표이사는 장재호 SM엔터 CSO가 맡았다. 홈페이지 상에는 이수만 총괄과 이성수 SM엔터테인먼트 CEO, 강타, 바다, 유노윤호 등이 멘토로 언급돼 있다. https://t.co/3jJzAySk3u — 누예삐오 (@toneraf_) March 14, 2023

SM Universe预计每学期招收120名学生，其中声乐生40人，制作、舞蹈、模特和表演各20人。 学费以声乐为例，每学期1000万，算是相当昂贵的学费了。 声乐以外的学费为每学期880万。 而入学者将通过选拔的方式进行。

SM Universe学院的代表理事为SM娱乐CSO张载浩，导师预计会有李秀满、KANGTA、BADA、东方神起瑜卤允浩等人。



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