《黑暗荣耀》涎镇啊〜不是要你小心名字中有ㄥ的人吗〜最终反目的母女，妈妈的名字根本是她克星！

3月10日终於完整上线的《黑暗荣耀》，如同作家与演员们预告一样，所有埋藏的线索都在此处炸裂开来。如果回忆起本剧上半部的剧情，更能体会下半部的精彩。而一直以来总为女儿朴涎镇（林智妍饰）收拾烂摊子的涎镇妈妈，在最终却抛弃了女儿。

《黑暗荣耀》前半部的剧情中，常演到涎镇妈妈进出巫女神坛，除了求神问卜外还从事龌龊的皮条客勾当，涎镇如果闹出事情她就找警察好友去处理，或是用钱解决，也就让涎镇开始觉得自己可以无法无天。大家对於她转达巫女对涎镇的警告「要小心名字里有ㄥ（韩文ㅇ）的人」，而恶霸五人帮中只有李蓑罗以及全宰寯两人名字中没有ㅇ，涎镇妈妈也要她只跟宰寯往来。第一季有关名字的说明



涎镇的身边的确充满了名字有ㅇ的人，包含朝向她复仇的文同珢（문동은）、朱如炡（주여정），甚至另一位受害者金京兰（김경란）等等，而涎镇母亲名字在下半季的剧情中较为频繁被提到，原来她叫做洪英艾（홍영애），虽然警告女儿提防身边人的名字，但其实自己的名字根本是涎镇的天敌，里面包含4个ㅇ！本季中还特别让她的友人在街上不断喊叫著她的名字「英艾」〜



都说被霸凌者的第一位加害人通常就是不闻不问的家人，涎镇在下半季也找到了能够伤害文同珢（宋慧乔饰）的新电棒卷，也就是那个一如既往的酒鬼生母。但涎镇的母亲又有什么不同？从名字中也可以看出最终她将不会与女儿站在同一边，就连两人都已经成为阶下囚，涎镇不断回头叫妈妈，洪英艾却冷酷地头也不回！

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