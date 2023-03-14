《原来这就是爱啊》李圣经&金英光意外牵手抱抱，暧昧流动超让人心动♥（EP.5-6）

《原来这就是爱啊》上周播出了第5、第6集，李圣经与金英光扮演的沈宇宙与韩冬辰，静悄悄的出现暧昧流动，让观众看了越发心动，整体剧情也被评价越来越好看。

（以下涉及剧情）



第5集开头揭晓了沈宇宙为什么会刚好救了韩冬辰，原来她发现韩冬辰一个人，跟了他一路还听了他讲电话，在危急时刻救了韩冬辰。沈宇宙不要他死，他回应还没有要死。两个人的关系好像至此开始变比较好了，沈宇宙没有那么针对他，反而要他建议他复仇。



当姜敏英（Hani安喜延 饰）出现的时候，沈宇宙出手了，她主动牵起韩冬辰的手。衔接第6集，韩冬辰不是很喜欢沈宇宙的行为，因为怕自己误会。



除了因姜敏英牵手，弟弟沈地球也意外「助攻」了两位，两位抱在一起，暧昧氛围流动。搞笑的是，沈地球和韩冬辰也开始谱起男男恋曲(?)，逃家的沈地球见到韩冬辰就像见到英雄，浪漫的BGM（背景音乐）响起。



前女友出现，最佳展览也濒临解散，但韩冬辰身边开始有沈宇宙陪伴，两个人会一起吃饭，韩冬辰渐渐愿意开口说自己的私事。而这样的关系不晓得接下来会不会变调？因为沈宇宙知道了冬辰妈马熙慈（南基爱 饰）根本没卖掉房子而是住进去，韩冬辰正赶往现场要知道继父女儿是谁。

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