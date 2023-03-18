《黑暗荣耀》「恶人Line」戏外反差超大！朴成勋软萌、金建宇团欺、林智妍超瘦竟是大胃王，金赫拉赞车珠英身材火爆互送秋波

Netflix人气剧《黑暗荣耀》播出后五个反派角色让观众恨得牙痒痒，近日五位演员一起录制采访节目，戏外气氛愉快又轻松、一整个就是现实好友的互动，超想看他们上综艺啦！

《黑暗荣耀》剧中五个校园暴力加害者分别由朴成勋、金建宇、林智妍、金赫拉和车珠英饰演，《W KOREA》昨日公开采访影片，请他们互相写下对彼此的了解。



金赫拉大赞车珠英气质优雅身材好，而且因为很高，对戏时视线忍不住飘到她胸前，往胸前喷除臭剂也是临时起意加戏，车珠英则很感谢她催生了这一名场面XD



因为车珠英饰演的空姐「崔惠程」人设是身材丰满、 总是试图挤进不属於自己的衣服，所以片场的车珠英经常因为衣服太紧而无法坐下，一脸疲惫地站在角落。 金赫拉对车珠英的寄语是「想做的都去作吧、飞翔吧，love you！」隔空互送秋波超有爱~



车珠英爆料林智妍是大胃王，在路边摊喝酒短短两小时居然吃掉20多个菜、花掉25万韩元，让人难以相信这样纤瘦的身形竟有如此好胃口！林智妍在剧中是狠辣恶毒的「朴涎镇」，但戏外给车珠英的第一印象却是「大大咧咧很单纯」，聊天时林智妍也常常流露夸张表情，真实又可爱XD



林智妍和金建宇是校友，爆料他不仅成绩第一，更是校内知名的好身材NO.1。 金建宇为诠释「孙慏梧」刻意减掉了一些肌肉，之前在《三流之路》展现过结实身材，大家对这个角色有印象吗？ 剧中的孙嚣张又猥琐，片场的金建宇却是团欺般的存在，因为反应有趣脾气好，哥哥姐姐们都很喜欢逗他，朴成勋直说他在片场的定位就是「挨骂的人」XD



金建宇心中朴成勋的名场面是和睿帅站在马路两边那场戏，朴成勋印象最深的台词则是「你要进来吗？」 车珠英再听到这句也是一惊XD私下里五位演员约聚时经常是林智妍先提议，然后交给金建宇执行，但具体预约事宜却是朴成勋在处理; 给金建宇过生日时寿星本人来得晚了一点，满桌猪脚就被大家吃光光，完全是现实朋友的互动啊XD



林智妍说第一次见金赫拉感觉她很可怕、金建宇说她像吸血鬼，朴成勋：「现在也很像Tim Burton电影主角！」但熟了之后发现金赫拉其实是爱撒娇的小可爱！



韩网友看采访后纷纷表示：「他们太可爱了！让他们一起出演生存综艺吧，想看他们更放松的模样！」、「明明化妆服装都很可怕，但为什么还是这么可爱呢？」 、「还没脱离剧情的我好怕他们聊著聊著突然骂起来XD」、「剧中最垃圾的就是孙慏梧，演员却是最单纯和善的那个kk」、「演技太好了，都是隐藏的宝石啊！」



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