XODIAC头炮出道歌《CALLING》公开！「港产韩团」成首队K-POP男团进驻香港迪士尼乐园拍MV

万众期待由天加一文化传媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人厂牌OCJ NEWBIES打造的首队K-POP男团XODIAC，於昨日(13号)韩国时间下午6时公开首支Pre-debut song（出道前传歌）《CALLING》，让fans大感惊喜。

虽然XODIAC下月才正式出道，但他们已获睇好做今年最强新人，更是首队K-POP偶像组合在香港迪士尼乐园内拍摄MV。MV画面中处处展现了香港迪士尼乐园入夜后的浪漫气氛，由灯影璀璨的美国小镇大街、到经典唯美的灰姑娘旋转木马、以至华丽宏伟的奇妙梦想城堡。



在MV中，可见XODIAC全员穿上著名品牌Louis Vuitton的华丽服饰上阵，队长LEX率领香港成员SING及四位韩国成员HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN在乐园中又唱又跳，展示他们怪物新人的风范，配上《CALLING》的中毒性歌词「Baby I'm calling you」，令人百听不厌。XODIAC将於下月正式出道，於MV亮相的六人已确定成为队中的固定成员，而下月正式出道，OCJ NEWBIES已铁定会追加成员，当中包括三名外国成员，XODIAC最终成员将於下月揭盅。

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