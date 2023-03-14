XODIAC頭炮出道歌《CALLING》公開！「港產韓團」成首隊K-POP男團進駐香港迪士尼樂園拍MV
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XODIAC頭炮出道歌《CALLING》公開！「港產韓團」成首隊K-POP男團進駐香港迪士尼樂園拍MV

KPOP   2023年3月14日   星期二13:21   韓星網  

（封面圖源：One Cool Jacso Entertainment提供）

萬眾期待由天加一文化傳媒（One Cool Jacso Entertainment）旗下公司新人廠牌OCJ NEWBIES打造的首隊K-POP男團XODIAC，於昨日(13號)韓國時間下午6時公開首支Pre-debut song（出道前傳歌）《CALLING》，讓fans大感驚喜。

雖然XODIAC下月才正式出道，但他們已獲睇好做今年最強新人，更是首隊K-POP偶像組合在香港迪士尼樂園內拍攝MV。MV畫面中處處展現了香港迪士尼樂園入夜後的浪漫氣氛，由燈影璀璨的美國小鎮大街、到經典唯美的灰姑娘旋轉木馬、以至華麗宏偉的奇妙夢想城堡。



在MV中，可見XODIAC全員穿上著名品牌Louis Vuitton的華麗服飾上陣，隊長LEX率領香港成員SING及四位韓國成員HYUNSIK、WAIN、BEOMSOO和DAVIN在樂園中又唱又跳，展示他們怪物新人的風範，配上《CALLING》的中毒性歌詞「Baby I'm calling you」，令人百聽不厭。

XODIAC將於下月正式出道，於MV亮相的六人已確定成為隊中的固定成員，而下月正式出道，OCJ NEWBIES已鐵定會追加成員，當中包括三名外國成員，XODIAC最終成員將於下月揭盅。

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