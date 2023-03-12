【韩网热帖】《黑暗荣耀》part.2 大结局韩网反应：大多数认为是「龙头龙尾」

虽然有人觉得不如part.1，因为期待值太高、原本担心万一搞砸怎么办，好在走向结尾的过程和结尾本身都反响不错，万幸……

韩国网友评论：

1. 熬夜看完了，完美

2. 近期看过的剧中最棒

3. 好多台词都很棒、很感人，是名作啊 ᅲᅲ

4. 没有那些狗屎一样的哲学，超过瘾

5. 复仇太精妙了，大发！尤其姜贤南丈夫的阴间之路计划，真是天才

6. Part.1更紧张，但part.2把人物伏笔都收的很好，也非常满足了

7. 跟part.1相比有点弱，但最近垃圾结尾的剧太多，这程度都不错。 但感情线真的不可。

8. 爱情线无趣... 那句「我爱你」好突兀... 复仇的部份非常好

9. 同珢也要拥有幸福呀！我觉得以感情线结尾不错

10. 好开心同珢获得幸福了，她一直活在地狱中，好怕直到结局都不幸。 把「妈妈是加害者」这件事原样奉还也超赞。

11. 万幸同珢获得了幸福... 她的复仇之路并不孤单，人生中也有获得爱、付出爱

12. 好看是好看，但如果一次公开全部就更好了

13. 对校园暴力受害者的应援意图很明确，且完美融入剧情、丝毫不显刻意，感叹... 感情线也是双方向的救赎，太棒了ᅮᅮ

14. 仿佛在告诉现实中的校园暴力加害者：你们本来的结局就应该是这样。 真棒。

15. 林智妍演技好赞！复仇很成功，和房东奶奶的叙事也飙泪ᅲᅲᅲ

16. 能感受到编剧对校园暴力受害者的温暖安慰，好像从未有一部作品用这么强的影响力讲述校园暴力题材.这样真心地为受害者的胜利应援，让人重新思考标题为什么是《The Glory》。 「太冷了，春天再死吧」这句台词也能感受到真心安慰正在承受痛苦的受害者，追剧过程完全为之倾倒，好久没有这种被揪著衣领前进的感觉，好帅啊，银淑啊

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出处：https://theqoo.net/square/2741822513

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