这颜值太期待！《那年夏天》卢正义有望搭档《浪漫速成班》李彩玟演出Netflix新剧《Hierarchy》

今（8）日有消息，卢正义将成为Netflix全新原创剧《Hierarchy》主角，而她的搭档可能是近日以《浪漫速成班》获得高度关注的「李善才」李彩玟。

《Hierarchy》剧名是指阶级制度，讲述前0.01%的孩子们，聚集在以大韩民国最高品质教育而自豪的主神高中，会展现这些学生们的爱情、嫉妒、复仇与怜悯……等等感情。

卢正义受邀饰演主角「郑在伊」，是J集团的长女，以贵族的气息成为主神高中女王中的女王，全身上下散发著不可侵犯的领袖气质，是拥有战士般心脏的女王。卢正义经纪公司Namoo Actors证实收到剧本、正积极讨论中。



卢正义是童星出身，演过《皮诺丘》、《名不虚传》、《魔女的法庭》等热门戏剧，2021年以《那年，我们的夏天》顶级爱豆NJ一角创事业高峰，其女大十八变越发美丽的脸庞也相当受到关注。



在《浪漫速成班》与人气新星卢允瑞搭档CP的李彩玟，2021年以《High Class》（上流社会）出道，还演过《向你奔去的速度493km》、客串过《还魂：光与影》，自去年主持KBS音乐节目《音乐银行》以来知名度大大提升，在《浪漫速成班》更是爆红。



李彩玟经纪公司Gold Medalist对韩媒透露接到了《Hierarchy》邀约，正在讨论中，角色是主神高中奖学金获奖者「姜河」，是个拥有大狗狗般魅力的人物，虽然看起来柔弱，但意外的很有韧性。



对於卢正义与李彩玟的组合，不少网友表示期待，称两人这对根本是高颜值搭档！巧的是，李彩玟正主持KBS《Music Bank》（音乐银行），卢正义则主持另一台SBS《人气歌谣》的人气歌谣呢！



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