罗人友有望主演漫改剧《和我老公结婚吧》！女主朴敏英因前男友诈骗接受调查，网友求换人：「为何非要找她演？」

据韩媒报道罗人友将为漫改剧《和我老公结婚吧》担任男主角，但女主有力人选朴敏英因前男友涉嫌多起诈骗案而接受调查、公众形象受损，令不少网友对这一组合感到担忧。

好评网漫《和我老公结婚吧》今年1月传出影视化消息，原作剧情狗血但不老套、节奏流畅迅速、女主摆脱傻白甜形象，网漫连载期间已斩获不少读者粉丝，令真人版也备受期待。



《和我老公结婚吧》可说是一部「正宫复仇记」，女主角「姜智媛」被闺蜜与丈夫杀死后奇迹般回到10年前，为了改变未来，决定将自己糟透的命运转移到闺蜜身上，让她与渣男老公结婚！台湾等地的读者可以通过LINE WEBTOON观看最新进度。

近日陆续有媒体报道主演人选，其中渣男老公「朴敏焕」将由搞笑形象深入人心的李伊庚饰演，女主有望选定爱情喜剧人气演员朴敏英。今日StarNews更独家报导称，已敲定由罗人友饰演男主角、姜智媛的上司「刘志赫」。







不过罗人友的出演消息并未获得韩网友支持，因为朴敏英去年被爆卷入前男友的金融犯罪官司，公众形象已一落千丈。 朴敏英前男友姜某涉嫌挪用公款、操纵股价等不法行为，据检方掌握，姜某发行可转换债券时曾使用朴敏英的名字且得到数亿韩元差价，朴敏英亲姐姐也在姜某实际拥有的公司登记为社外理事。



虽然朴敏英在恋情曝光次日便火速宣布分手，上月接受调查时也明确表示与案件无关，但大部份网友认为既然交往时已到见父母的程度、双方家人都有合作，不可能对前男友的「事业」一无所知，感到十分失望。 对於出演《和我老公结婚吧》，韩网友遗憾表示：「为什么非要找朴敏英来演」、「一定要承担这个风险吗」、「已经不想看了」、「朴敏英从金秘书之后就一直演这种类型」、「两个人都跟原著形象不合拍」。

《和我老公结婚吧》真人版由《朝鲜精神科医师刘世丰》《特别劳动监督官赵掌风》及《君主-假面的主人》的朴元国导演执导，计划5月开机拍摄，但目前三位演员所属社都含蓄表示只是接到出演邀约、尚未作出决定。



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