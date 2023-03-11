BTS防弹少年团8亿神曲〈Butter〉和BLACKPINK隐藏热门歌〈Bet You Wanna〉音源Mix在一起居然毫无违和感！

【MV】不知道这辈子有没有机会看到这两个天团的合作舞台呢？

相信大家经常在网上听到或看到一些神剪辑，今天就来介绍一下两大KPOP天团的合作曲（!?），准确来说是网友的MIX版本啦！不晓得这首有没有打中你的心呢？





▼当 BTS〈Butter〉和 BLACKPINK〈Bet You Wanna〉(feat. Cardi B)碰撞在一起，美妙的新滋味大家有没有尝到呢？我一不小心就贡献了1000个观看次数啦！真的越听越上瘾：



网友留言：「想必你听完也会像奶油一般融化（两首歌名连在一起）」、「Jungkook跟Rosé的声音很搭，Jisoo则是和V的声音很合，我要感动到哭了」、「两团我都很喜欢～」、「开头的融合真的很棒，两团主唱的声线真的很搭」、「我们需要看到两团合作」、「一开头我就被征服了」

此外，这边也放上原曲&歌曲小故事让大家回味一下！

▼〈Butter〉小故事：BTS防弹少年团坦言新歌《Butter》就是要挑战「夏日男团风」展现清爽&果汁美！



▼〈Bet You Wanna〉小故事：Cardi B吐槽BLACKPINK《Bet You Wanna》歌词「过於健康很难唱」 亲自提议热辣rap却遭到BP成员拒绝！



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