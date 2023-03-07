2021年「最强昌珉」叫粉丝购买SM股票！今日KAKAO宣布「每股15万」收购SM股票，网友：「那时候应该听话的」

东方神起成员沈昌珉在2021年6月出演 Naver Now 电台时，有粉丝就留言跟他说：「因为欧巴我买了 Naver 的股票。」

沈昌珉看到这留言也回答：「不是...如果是以粉丝的心意购买股票，不应该买 Naver 的股票，应该要买 SM 的股票啊！」他还说道最近两个月公司的股票上涨了很多，自己也吓了一跳，几乎涨了快50%（这时股价是47100韩元）

210611 최강창민의 프리허그



창민이때문에 네이버 주식을 샀다는 카블리에게

창민이는 어떤 조언을 했을까... ㅋㅋㅋ #최강창민 pic.twitter.com/YCQpD1VDlF — 참크is Devil (@CHAM_K218) June 11, 2021

沈昌珉在说完这些话后的一个月，SM 的股票上涨到65000韩元，那时候就有网友表示：「早知道就在昌珉说的时候，去买 SM 的股票，现在好后悔啊！」

今日（7日）据韩媒报导，KAKAO爲了SM娱乐的经营权，拿出公开收购这张牌，计划以每股15万韩元的价格购买普通股东的股票，这比 HYBE 上个月提出的每股12万韩元还高出25%。目前持有4.9%股份的KAKAO计划通过公开收购追加获得35%的股份，确保39.9%的股份，看来...经营权的纷争似乎还没有结束啊～！



更有网友分析如果在昌珉说的时候买，是原来的310％、如果在后悔没听昌珉的话去购买的话，是原来的230％。这也让不少网友直呼：「那时候应该听你的话」、「欧巴～我现在开始只听你的话」、「这是帮忙赚钱的欧巴啊」、「哈，真的应该听这句话的...」、「果然只说对的话」等等。

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