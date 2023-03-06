手机桌布设成「权志龙连环call未接来电」，爸妈信以为真：「怎么有疯子跟你交往？ 要死要活太危险」

近日有韩国网友分享爸妈「被权志龙吓到」的趣事，原来网友把手机锁屏桌布设成「权志龙9通未接来电、3则简讯」，爸妈看到后信以为真，语重心长劝女儿远离危险的男人XD

这位网友在Twitter PO文「因为权志龙的缘故，我爸妈心脏差点掉出来的故事」。 po出当时的锁屏画面，最上方是9通未接来电，接著3则简讯依次是：「哈... 你想看我死掉吗？ 那个臭小子哪里比我好？ 亲爱的，为什么不接电话？」 凡是追星族大概都对这种发梦图片不陌生吧XD



권지용때매

울엄마아빠 심장 떨어진썰푼다 pic.twitter.com/DwUUqLMh9E — 동꾸 (@GG_88you) March 4, 2023

但网友爸妈显然没见过这架势，拔掉充电线时意外瞥见女儿的手机桌布，瞬间陷入了沉思。 随后爸爸把手机桌布拍照发到家庭群组里，语重心长地说：「连爸妈都骗过了。 苦恼了30分钟。 再来电话就接吧。」

这时昵称「欧尼（姐姐）」的人大概已察觉是怎么回事，留言说：「哈哈哈哈哈哈好无语。」 但爸爸仍然沉浸在严肃的担忧中：「总之，你交男友我是不会说什么，但要死要活的家伙太危险，你明白吧？」

「知道爸妈有多惊吓吗？ 一拔掉充电线就看到这个，想著怎么有个疯子跟你交往。 都打来9次了，再打就接起来吧。」

后来这名网友随后在留言区补充回复，看来已经解开误会：「爸爸用蓝牙音箱播放《That XX》，一大早就听到欧巴的歌真开心。 下次要换成崔胜铉版本（的图片）。 那么爸爸会播放《DOOM DADA》吧？」 这位V.I.P实在很调皮XD希望爸妈产生免疫力，下次不要太过惊吓啊XD



아빠가 블루투스스피커로 그새끼틀어줌

아침부터 울오빠노래듣고 좋네요

다음엔 최승현버전으로 바꿔야겠어요

그럼 둠다다틀어주겠죠? — 동꾸 (@GG_88you) March 5, 2023

▽一起来沉浸感受原PO的愉悦清晨XD



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