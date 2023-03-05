VIXX睽违5年再登台，笑称「连问候都生疏了」！三人对默契大考验超没信心〜

成军十年的VIXX中三位成员LEO、KEN、HYUK於3月5日在台北大直举办一日两场Fan Concert，他们更是用心准备两个场次分别不太一样的内容，希望带给粉丝们不同的惊喜。

今日的演出以KEN「流星雨」、HYUK「Stay For Me」、LEO「Losing Game」的三人单独舞台揭开序幕，各自唱完后再合体演唱「香」一曲，三人向台湾星光们问候的时候，更笑说上次来台是2018年，相隔五年「连问候都生疏了」，很开心仍然能有这样与粉丝们面对面的机会，他们的心情也像粉丝们想念他们一样，VIXX也想念著与粉丝相聚的时光。



LEO、HYUK、KEN也吐露担心，那么久没有来台，粉丝们望向他们的眼神是否都改变了？不过在开场后觉得自己是多虑了，台湾星光们一如既往地支持他们。本次活动的名称「ING」也是三人一起取的，有与大家一起前进的意思，并且强调是现在进行式，与粉丝们的幸福时光正在谱写中。LEO、HYUK、KEN三人也在翻译说完一句中文时就会接著说「对呀」「谢谢」「是」等等表达附和，让粉丝们觉得相当搞笑。



接下来三人也进行了「星光PICK! VIXX的传奇舞台」、「星光PICK! VIXX的传奇服装」等桥段，画面出现了许多VIXX演出时的经典画面，唤起了三人以及台下粉丝们的珍贵回忆，三人也与粉丝们大聊每段舞台背后的故事，也忆起曾被粉丝们大合唱「Love Letter」戳中泪点当场泪洒舞台。



接著三人更在台上玩「一心传心QUIZ默契大考验」，还没正式开始三人就纷纷表示「我们很没默契」「大约只有30％题目会答对」之类的话，正式开始时还真的很难完全答对，最后还送上惩罚歌曲New Jeans的「Hype Boy」，三人跳起女团舞蹈也让粉丝们相当惊艳。



LEO、HYUK、KEN三人在安可唱「Milky Way」时更突然冲下台，边唱边绕场让粉丝兴奋破表，现场的应援也让他们表示相当感动，最后一首歌甚至还重复唱了好几次才甘愿下台，并表示：「往后我们也会为了和大家能常常见面更加努力的，真的很爱你们，谢谢你们！」

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