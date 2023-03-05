《木偶的季节》原来神也有怕被爱人知道的秘密！木偶终於打消姐弟怀疑，金必洙不死心再下毒手（EP.11）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第11集里，木偶好不容易获得季节弟弟的认可，却发现新的问题接踵而至。



*以下包含《木偶的季节》第11集关键剧情！



脱罪

眼看卧底警察就要指认木偶是连环杀人凶手，季节立即阻止，告诉韩哲患者还没有完全清醒、所以指认无效。 其实木偶当时就发现了卧底警察，并且用神力洗脑、让他以为凶手是另一个人，顺利避免了官司，也让韩哲感到抱歉、终於接受了这位姐夫。



同样的担忧

季节虽然深信木偶不会杀人，但仍对种种超出人类能力的迹象感到怀疑，甚至不顾玉神告诫打开家里的柜子寻找「凶器」。 木偶知道自己是以神的身份伸张正义，但季节站在人类立场显然无法接受。 这让他想起季节曾说「担心对方发现自己的真实面貌」，原来他也同样担心季节看到真正的他会失望和逃跑。



绑架韩季节

金必洙强迫郑伊登为他们的新药做代言，郑伊登不想被控制利用，跑去找季节和木偶求助，并透露了关於名单的秘密。 金必洙见警察那边抓不住都振宇，转而打起韩季节的主意：让宗植绑架季节，借以要挟木偶！



下集预告里，木偶救回季节、要她好好休养，季节开心地憧憬和木偶共度未来。 但木偶只剩20天时间，他实在不忍心告知实情，季节得知后相当崩溃！ 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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