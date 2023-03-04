比起韩剧《浪漫速成班》的南行善，我更期待《格杀福顺》的killer全道嬿！韩国影帝薛耿求是她老板～

大家是不是也很期待这部电影上线呢？来看看四位实力派主演，充满性格的人物海报吧！

Netflix 全新动作片《格杀福顺》预计在三月底上线，官方在今天公开了四位主演的人物海报，由全道嬿、薛耿求、李絮、具教焕等实力派演员齐聚一堂，《不汗党：地下秩序》的卞成贤导演担任编剧和执导，黄金团队让人期待不已。



内容讲述雇凶杀人的业界传说杀手吉福顺（全道嬿 饰）在与公司续约前，必须面对杀死或被杀死，无可避免的一场激烈对决之中。



值得一提的是，这部电影里全道嬿一样是单亲妈妈的人物设定，一样有个正值青春期的女儿！而在韩剧《浪漫速成班》中，她饰演的南行善算是一般人，在电影《格杀福顺》里，却是狠劲十足的女杀手，所以让大众更加期待她的表现了。



▼预告，将在3月31日上线：



【人物简介&海报】

▼全道嬿饰演的「吉福顺」过著超A级杀手和单亲妈妈的双重生活，任何东西在她手中都能成为武器，拥有准确无误的超强判断力、成功率100%的杀手，但如何教育15岁的女儿对她来说却是人生一大难题。



▼薛耿求饰演吉福顺所属的雇凶杀人企业M.K ent的代表「车民奎」。



▼李絮饰演车民奎的妹妹、M.K的理事「车民熙」。



▼具教焕饰演和吉福顺同公司的杀手「车民熙」，能力同样是A级的他，却因为某些原因没有得到车代表的认可。



看完预告和介绍是不是更加期待了呢？赶快分享给你身边的朋友吧！

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