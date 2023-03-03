【韩网热帖】HYBE 房时赫 CNN 采访中透露收购 SM 的真正原因

原标题：房时赫「担忧K-POP『人气砍半』出手收购SM」... CNN采访 / 韩国网友的评论详见内文。

HYBE 理事会议长房时赫接受 CNN 采访表示，最近 K-POP 成长陷入停滞，虽然可能是 BTS 入伍造成的短期现象，但仍感到忧虑、放任不管可能会很危险，所以积极对 SM 娱乐进行收购：「必须让 K-POP 在全球市场获得比现在更高的知名度」。



▼采访影片：



▼韩国网友评论：

1. 他以为自己是谁啊，K-POP救世主吗？

2. 原来他就是拯救K-POP的那道光啊

3. 会不会自我意识过剩？仿佛他倒下的话K-POP就要倒下...

4. 你算老几？

5. 傲慢突破天际

6. SM都做了几十年K-POP了，谁说谁砍半啊？ kkk

7. K-POP人气砍半？ 只有HYBE砍半而已吧

8. 就直接说是防弹入伍、刚好李秀满来寻求交易，不用把自己摆到K-POP救世主的位置上

9. 其实关於海外竞争的观点是有道理的，梦就是要做得大一点嘛，但SM和粉丝都很抗拒，观感不好

10. 同意他对全球竞争力的看法，如果SM、Kakao、HYBE一边竞争一边慢慢成长，K-POP人气可能会降得更快，最优解就是联手一起壮大

11. 连防弹少年团的事业转型都没做好... 应该说根本没在做，却说为了K-POP的成长而收购SM？ 做好本来的工作吧

12. 哪有永远成长的啊，停滞就停滞啊，果然是企业家思维

13. 以为他会有所不同，现在看来跟李秀满都差不多

14. 明明是担心自己的钱包，不用包装成伟大的使命感...

出处：https://theqoo.net/square/2734983009

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