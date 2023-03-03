《PEAK TIME》竟然让最有Power的团体跳女团舞！神改编After School与少女时代舞台一样炸裂

《PEAK TIME》1日播出的第4集，持续第一回合竞赛内容，其中一组主题「女团」，两组表现意外的好。

女团主题可以说是本集最有张力也最有反差的环节了，因为在公布主题时，大部分的团体都不想被指定！大家避之唯恐不及，抱头的人抱头，祈祷的人祈祷……



评审团第一个选择是2点（NTX），直接有成员脑袋当机。当听见是2点，其他人纷纷起哄下个被点名的是8点（DKB），因为8点和2点先前都在生存舞台都超嗨表演撕裂舞台，而8点可不想，最后被喊到只能跪地接受……



《PEAK TIME》大家对於女团歌舞的反应，完全和隔壁台《BOYS PLANET》大相迳庭啊！BLACKPINK〈Kill This Love〉在《BOYS PLANET》练习生里最抢手，是最先被选走的呢！



▼K组BLACKPINK〈Kill This Love〉&G组BLACKPINK〈Kill This Love〉原曲对照



回到《PEAK TIME》，2时和8时被指定跳After School〈BANG!〉或少女时代〈The Boys〉，他们没有选择原汁原味呈现，反倒利用自身Rap与舞蹈长才重新编曲编舞，保留一些原曲亮点再加上自身团体特色，一样撕裂舞台。

▼2点少女时代〈The Boys〉& 8点After School〈BANG!〉原曲对照



两队均被称赞，不过在评审面前依旧分出了高下，8点获压倒性胜利。2点只受〈The Boys〉原唱Tiffany和原编舞者沈在元Pick。

▼最后复习2点、8点先前生存舞台炸裂表演，两队其实在女团表演已经很厉害了啊！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻