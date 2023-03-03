WJSN宇宙少女13剩8！Luda、多愿，与中国籍宣仪、程潇、美岐均不续约

宇宙少女（WJSN）是2016年韩国STARSHIP娱乐与中国乐华娱乐联手推出的女团，今年2023年逢「七年魔咒」续约年，今（3）日STARSHIP娱乐正式宣布了续约名单。

▼宇宙少女上月才庆祝7周年



STARSHIP娱乐声明已与EXY、雪娥、苞娜、秀斌、恩熙、夏天、多荣、延静8人续约，而与Luda、多愿终止了专属合约：「本公司和成员Luda、多愿进行长时间真诚且深入的讨论，但遗憾的是将结束专属合约。对Luda、多愿这段时间的辛勤努力和付出表达深深的感谢，我司尊重Luda、多愿二人的选择，并为其新的活动及往后发展应援。」

除了Luda、多愿之外，STARSHIP亦宣布曾一同参与的乐华娱乐所属中国籍成员宣仪、程潇、美岐，均，自动终止与宇宙少女合约。STARSHIP也表示对於因基於的信赖决定续约的成员们，将倾力支援宇宙少女各式各样的活动，使成员们更加耀眼，意及最初的13名成员将以8人体制重新出发。

宇宙少女2018年起就以除了宣仪、程潇、美岐之外的10体制活动，3人没有继续组合外界并不意外，而对於Luda与多愿不续约相当多人表示不舍，另外也有人认为高达8人续约算是惊喜了、已是「STARSHIP的福气」。

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