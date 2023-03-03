《黑暗荣耀》郑知苏接新戏啦！沈恩敬&罗文姬经典电影《回到20岁》翻拍剧版，饰演女主角再展甜美歌喉！

「老灵魂+少女外形」的角色真的很考验演技，果然郑知苏的实力大家都有目共睹啦！剧中有望再展优越唱功，也让人十分期待~

《回到20岁》（香港译：重返20岁）是一部2014年上映的奇幻喜剧电影，讲述70岁爱说脏话的老奶奶突然变成20岁花样少女后发生的故事，全片充满爆笑亦不乏令人动容的泪点，顺利成为韩国电影票房年度TOP 3，还先后在中国和泰国翻拍。



片中罗文姬和沈恩敬分别饰演回春前后的女主角「吴末顺」，当时只有20岁的沈恩敬不计形象大胆表演、把爱讲脏话的老太太灵魂少女演得活灵活现，不仅获得观众一致好评，也斩获百想艺术大赏电影部门及春史电影节最佳女主角。



剧版今日宣布由郑知苏饰演女主角「吴杜丽」，努力实现第一次人生中无缘追求的歌手梦。



电影版女主角在歌声中回顾坎坷一生、深深打动了所有观众，而郑知苏也天生一把好嗓音，还曾在综艺节目《玩什么好呢？ 》作为限定女团WSG Wannabe成员出道，让人对她的表现十分期待。



郑知苏虽然是花式滑冰运动员出身，但表演天赋不容小觑，2019年就凭《寄生上流》里富家女的角色获得多个国际电影节肯定，之后在多部剧集《某一天灭亡来到我家门前》《地狱公使》客串关键角色，在《谤法》和《Imitation》中分别饰演女谤法师「白昭袗」和偶像歌手「李玛荷」少，屡屡尝试完全不同的角色、就连看过剧的人都难以认出是同一人，堪称「剧抛脸」。去年更凭电视剧《谢幕：树立而死》中剧的话演员「徐允熙」一角斩获KBS女子新人奖：





最近她在Netflix口碑爆款剧《黑暗荣耀》饰演宋慧乔角色「文同珢」的少年时期，遭遇校园暴力折磨、不屈不挠为复仇努力的模样再次给人留下深刻印象。 《黑暗荣耀》第二部即将在3月10日上线，再等一周就到啦！



剧版《回到20岁》将由《Secret Mother》《Wanted》《离婚律师恋爱中》导演朴容顺与《生死决断罗曼史》《伟大的故事》编剧许胜民合作，预计上半年开拍。 制作公司表示剧版会增加更多悬疑元素和感情线，盛赞郑知苏是「与角色120%契合的演员」，期待更多演员消息公开啦！



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