WJSN宇宙少女13剩8！Luda、多願，與中國籍宣儀、程瀟、美岐均不續約

宇宙少女（WJSN）是2016年韓國STARSHIP娛樂與中國樂華娛樂聯手推出的女團，今年2023年逢「七年魔咒」續約年，今（3）日STARSHIP娛樂正式宣布了續約名單。

▼宇宙少女上月才慶祝7週年



STARSHIP娛樂聲明已與EXY、雪娥、苞娜、秀斌、恩熙、夏天、多榮、延靜8人續約，而與Luda、多願終止了專屬合約：「本公司和成員Luda、多願進行長時間真誠且深入的討論，但遺憾的是將結束專屬合約。對Luda、多願這段時間的辛勤努力和付出表達深深的感謝，我司尊重Luda、多願二人的選擇，並為其新的活動及往後發展應援。」

除了Luda、多願之外，STARSHIP亦宣布曾一同參與的樂華娛樂所屬中國籍成員宣儀、程瀟、美岐，均，自動終止與宇宙少女合約。STARSHIP也表示對於因基於的信賴決定續約的成員們，將傾力支援宇宙少女各式各樣的活動，使成員們更加耀眼，意及最初的13名成員將以8人體制重新出發。

宇宙少女2018年起就以除了宣儀、程瀟、美岐之外的10體制活動，3人沒有繼續組合外界並不意外，而對於Luda與多願不續約相當多人表示不捨，另外也有人認為高達8人續約算是驚喜了、已是「STARSHIP的福氣」。

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