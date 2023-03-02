韩流天团Apink睽违五年「全员集合」出道12年七度访台成「台北通」!4/1携新辑《Pink Drive》五人华丽回归

出道十二年的韩国人气女团Apink允诺与PANDA再访台北的约定，宣布4/1即将在新北五股工商展览馆开唱，在台拥粉无数的她们即将七度访台，可说创下韩国女团来台次数最多的团体之一，加上去年底成员初珑、普美、恩地又相继接力来台办FAN MEETING，重视台粉的程度可见一般！

Apink宣布将迎来全新迷你专辑《Pink Drive》，2023年她们将「全员集合」来台开唱，这也是睽违五年后五位成员朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣再次合体办亚洲巡演，令粉丝更加期待Apink五人完整回归的华丽大秀！搭配全新迷你专辑名称《Pink Drive》，这次同名巡演海报也抢先曝光，只见五人化身"Pink Lady"坐在敞篷车上展现新气象，象徵Apink全员回归将启程出发，而她们也预告这次台北演唱会除了将演唱许多脍炙人口的歌曲外，更将为粉丝率先带来新歌首唱，Apink期盼透过这次演出，再次与PANDA们创造回忆！



相隔五年再次全员合体来台开唱的Apink特别提前录制VCR向台粉问候，只见五人在镜头前大秀中文甜喊：「很想你们！」传递思念之情，更不忘跟台粉喊话：「等我们来！我爱你们！」事实上多次访台的Apink早已练就一身中文能力，唱起中文歌更是字正腔圆、功力精湛，像是先前恩地个人来台办演唱会时就曾为台粉带来脍炙人口的带来电影《月老》主题曲〈如果可以〉，让粉丝们听得如痴如醉，而去年以小分队CHOBOM名义来台办见面会的初珑和普美则唱了台剧《想见你》主题曲〈想见你想见你想见你〉让歌迷大呼惊喜！而一向宠粉的Apink特别预告在4/1的演唱会上将有惊喜要送给PANDA们，「请大家可以期待一下！」



疫情前曾创下连续三年来台开唱的Apink，几乎每次巡演都把台北当成必访之地，她们除了期待与台粉碰面，更对宝岛美食魂牵梦萦，每每来台总是「吃货魂」上身的Apink，这次趁著全员到齐决定约定好来个美食之旅，成员们更许愿把想念的美食一次吃个够，除此之外，与崔始源一起合拍《酒鬼都市女人们》的郑恩地，更因为前阵子看到始源趁著SUPER JUNIOR演唱会来台朝圣麻辣锅的吃货模样，让她决定约团员们一起吃锅尝鲜，期待「吃货之旅」的她笑说：「光想到就开始流口水了！」



Apink俨然成「台北通」，除了美食之外，更向经纪公司提议要来个北海岸之旅，由於上次初珑和普美来台时跑到淡水玩却因为时间关系来不及看到美丽的夕阳，这次趁著全员来台，两人与其他三名团员约好要一起到阳明山、淡水走走，用看夕阳为这次访台之旅画下美丽的句点。



2023 Apink FANCONCERT in Taipei [Pink drive]

演出日期：2023年4月1日(六)18:00

演出地点：新北工商展览中心

演出场地地址：新北市五股区五权路1号

售票日期及时间：2023年3月4日 (六) 11:19

售票系统：全台ibon机台及网站

票价：$5,800/ $4,600/ $3,400 (全区对号入座)

粉丝福利：彩排/ 签名拍立得/ 粉丝送别/ 限定小卡

主办单位：D-SHOW/ 日出娱乐

协办单位：中创演艺/ idol

经纪公司：IST ENTERTAINMENT

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