《黑暗荣耀》「邱老师」大婚现场：许栋元给新娘唱告白歌超紧张！

《黑暗荣耀》里的「邱老师」结婚现场公开啦！

《黑暗荣耀》在Netflix上线后反响火爆，除了大女主宋慧乔之外，几乎每一个角色都给观众们留下了深刻的印象，人物爆满，表扬张力十足。 在剧里饰演文同珢（宋慧乔 实）同事邱老师的许栋元於3月1日大婚，现场影片爆光，新郎为新娘送上了温暖的告白歌曲。 许栋元演唱的是李承焕的《不怀里的告白》，西装笔挺的他双手握著马克风，非常诚挚地唱歌歌，看上去还有一些紧张。 没想到演技很好的邱老师，唱功也很不错！宾客笑星金泳希模仿还邱老师的名台词评论了一句「唱得真好，开~玩~笑~啦」。



许栋元饰演的「邱老师」造型独特，蘑菇头Look和文同珢很像，「我想要的发型vs剪了这发型后的我」的神照一度在网路上引爆热议。 邱老师从同珢空降后就一直很怀疑她，总是挂著一副不怀好意的笑容，猜不透他心里在盘算什么。



내가 원한 머리 그 머리를 한 나 pic.twitter.com/0QTCNWgVxR — 드밀 (@demille__) December 31, 2022

此外，《黑暗荣耀》Part.2於3月10日开播在即，观众们都很期待接下来的剧情会是如何发展。

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