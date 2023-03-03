李升基婚礼刘在锡&李寿根等大神云集！原本邀请姜镐童担任司仪，被拒绝了

李升基和李多寅婚礼4月举行，婚礼司仪的名单吸引了所有人的目光。

李升基和李多寅将於4月7日大婚，因女方家族黑历史的缘故，两人从交往开始就一直受到李升基粉丝的抵制，但粉丝的不满最终难敌本命的决定，他们还是结婚了。 早前韩媒就报导国民MC刘在锡和综艺大神李寿根要担任婚礼上、下部的司仪，一度遭到全韩网的讨伐，这场婚礼已然站在了舆论的风口浪尖，每一位出席婚礼的宾客都小心翼翼。



於此同时，还有不少韩国网友很是疑惑李升基为何不邀请姜镐童担任MC，毕竟两人的关系那么好？ 原来是姜镐童拒绝了李升基主持婚礼的请求。 担任李升基婚礼总负责人的歌手兼演员孙志昌透露：「关於两人的婚礼，有很多不符合事实的内容被报导出来，这是一场本该受到很多人祝福的婚礼，却积累了很多误会，为了让新郎新娘有一个幸福的回忆，很多人都在帮他们。 他俩的婚礼没有主礼人，不过有很多娱乐圈同仁会以多种方式为他们庆祝。 其实李升基有拜托一起合作过《两天一夜》等节目、他非常信任的姜镐童担任司仪，但被姜镐童拒绝了，不过姜镐童也表示会以自己独特的方式庆祝他们结婚。 刘在锡和李寿根分别担任上、下部的司仪，祝歌由李笛来唱。 」



消息爆光后，又一次在韩网上引发热议，有网友留言称：「办次婚礼搞出那么大动静」、「不想再看到了，又不是什么世纪婚礼，天天都在报导」、「网友说的都是事实啊，什么叫误会」、「就不能安安结婚静静吗」等。

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