这组帅照怎能不收藏！玉泽演签约美国公司WME后更将於3月11日抵台现身《GQ Suit Walk》！

《GQ》邀请实力派演员玉泽演来台担任活动大使，与台北绅士们一同穿上正装，3月11日在台北信义香堤广场来场Suit Walk。而日前他所属公司51K也宣布，玉泽演与美国经纪公司WME签订契约，将准备进军国际市场！

今年出道正式迈入15年，以2PM野兽派偶像出道，玉泽演在队内担任主要Rapper，以单曲〈Heartbeat〉中撕破上衣，露出厚实胸膛的动作一战成名，成为全韩国姊姊们心中的梦幻男子。外在形象粗犷，私底下的玉泽演其实有著温和笑容和可爱个性，以及清爽通透的少年感。在韩国及美国两地跨文化背景中成长，玉泽演精通四国语言，书读得好、舞跳得好、运动拿手，会演奏多种乐器，除了令人欣羡的高智商，他还曾经拿过TOEIC英检满分，名符其实的真学霸。



泽演说:「从小我就觉得西装能给人带来十足魅力及帅气，光是想到透过这次机会，能够看到各种西装时尚风格，能与一群超越年龄、不论性别，有著相同爱好的人士聚集在一起，就感到十分激动和期待。」他最期待在Suit Walk上看到创意十足的西装搭配，「我想记下自己喜欢的风格，有机会也要来挑战看看。」问玉泽演关於「绅士」的定义，可以看出学霸的脉络，「如果将Gentleman这个单词拆开，会变成Gentle和Man两个单字，从字面翻译出来，就是温柔的男人。」而「绅士」的定义和资格，他认为从内到外都要有标准，「我对温柔的男人的认知，带有『外柔内刚』的印象，不仅在行为举止上有风度，外在同时也要给人干净俐落的感觉。」



51K公司表示，玉泽演透过作品《黑道律师文森佐》《BLIND》《韩山岛海战》等作品展现活跃的演技，也相当开心能有机会与美国WME公司签约，希望大家多多期待他日后的表现。而他自己也表示在陌生环境下接受全新的挑战并不容易，但他认为这是个学习的好机会，会努力展现自己的全新魅力。玉泽演也很快将透过KBS最新关於吸血鬼的奇幻浪漫喜剧《心跳》与大家见面。



在那之前，台湾的粉丝们更有福能够亲眼欣赏到泽演的帅气！今年台湾GQ Suit Walk打造绅仕最重要的年度盛事，盛大举办绅仕游行等活动，玉泽演将担任今年的活动大使，即将於3月11日现身台北信义香堤广场！《GQ JAPAN》 资深时尚编辑高杉贤太郎、《单身即地狱》吴振泽也将来台响应！同时国内知名艺人包括告五人、宇宙人、麋先生、Howhow、国蛋、黄玠、刘奕儿等各界名人将出席推广绅仕精神。



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