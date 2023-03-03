《黑暗榮耀》「邱老師」大婚現場：許棟元給新娘唱告白歌超緊張！

《黑暗榮耀》裡的「邱老師」結婚現場公開啦！

《黑暗榮耀》在Netflix上線後反響火爆，除了大女主宋慧喬之外，幾乎每一個角色都給觀眾們留下了深刻的印象，人物爆滿，表揚張力十足。 在劇裡飾演文同珢（宋慧喬 實）同事邱老師的許棟元於3月1日大婚，現場影片爆光，新郎為新娘送上了溫暖的告白歌曲。 許棟元演唱的是李承煥的《不懷裡的告白》，西裝筆挺的他雙手握著馬克風，非常誠摯地唱歌歌，看上去還有一些緊張。 沒想到演技很好的邱老師，唱功也很不錯！賓客笑星金泳希模仿還邱老師的名台詞評論了一句「唱得真好，開~玩~笑~啦」。



許棟元飾演的「邱老師」造型獨特，蘑菇頭Look和文同珢很像，「我想要的髮型vs剪了這髮型後的我」的神照一度在網路上引爆熱議。 邱老師從同珢空降后就一直很懷疑她，總是掛著一副不懷好意的笑容，猜不透他心裡在盤算什麼。



내가 원한 머리 그 머리를 한 나 pic.twitter.com/0QTCNWgVxR — 드밀 (@demille__) December 31, 2022

此外，《黑暗榮耀》Part.2於3月10日開播在即，觀眾們都很期待接下來的劇情會是如何發展。

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