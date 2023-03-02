《黑暗荣耀》举行线上期中考试！主演看了直摇头：怎么会出这种题目XD

《黑暗荣耀》好会「搞事」哦！（大笑）

1日，Netflix Korea官方IG公开了《黑暗荣耀》演员郑星一、车珠英、金建宇、金赫拉、朴成勋等5人参加电视剧期中考试的影片。演员也太难当了吧，不仅要飙演技，还要考试，哈哈哈哈~（小编完全是看热闹，不嫌事大的心态！！）

考试内容全都和电视剧有关，金赫拉表示：「好久都没考过试了！」金建宇和朴成勋称：「应该能拿100分吧」、「第一名有什么礼物？」 本次期中考试共有30题，答题时间为20分钟。 众人一边答题一边惊呼「这也太难了吧」，朴成勋更是说：「这种问题怎么可能有人知道，是不是出错题了！」



连演员都觉得难的试卷，《黑暗荣耀》期中考试将於3月3日周五晚9点20分（韩国时间）实时进行，各位剧迷考生们可以从10点开始答卷。 另外，因为本剧定为「青少年不可观看」等级，因此未成年者虽然可以参加考试，但即使分高也不能得奖，会被判为成绩无效。

《黑暗荣耀》Part.2将於3月10日正式上档，预计宋慧乔将展开畅快淋漓的复仇大计，谁将第一个坠入地狱让我们一起拭目以待。



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