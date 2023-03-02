《代理公司》以高收视率画下完美句点！李宝英：「第一次演职场剧相当愉快！」孙娜恩挑战演技成功〜

由演员李宝英所主演的《代理公司》上周播出完结篇，收视率从第一集的4％一路攀升到最终回的16％，面对劲敌《浪漫速成班》依旧持续发威，这也是李宝英首度演出职场剧，受到广大观众们的肯定与喜爱。

李宝英在《代理公司》中饰演一位年幼时被母亲遗弃，独自在辛苦的广告业界奋斗，没日没夜的工作，表面上光鲜亮丽盛气凌人，但却得依靠药物与酒精才能入睡，面对险恶并且对女性不友善的职场，她更在一次又一次的危机中证明自己的能力。



结束了长时间的拍摄，李宝英日前也透过公司表达终演感想，她表示透过《代理公司》首度挑战了职场电视剧，这部作品也是许多演员们所共同打造的，她觉得相当开心。与所有演员与工作人员们度过了愉快的时光，她也相当感谢观众们从第一集持续关注《代理公司》到最终回。上周的最终回让本剧收视率来到16％，也晋升到JTBC所有电视剧中的第五名。



剧中另一个吸引观众目光的女演员就是孙娜恩，她在《代理公司》中饰演VC集团财阀第三代，空降到公司成为常务。虽然一开始登场时有些刁蛮任性，但在李宝英的循循善诱下，渐渐成为一位有能力的职场人，甚至勇敢追求自己的爱情，得到许多观众们的支持。孙娜恩也表示身边有许多人说《代理公司》很好看，让她也感到非常开心。



孙娜恩也表示事前多次与导演沟通，希望能把姜汉娜任性不懂事的样子表现得有趣一点但不讨人厌，而到剧情后半，姜汉娜逐渐成长为专业的职场人，表现出相当有自信的样子，必须与前半段的她有明显的反差。这点孙娜恩也花了很多心思表现。她心中的姜汉娜是一个孤独而又害怕别人看穿的女孩，所以很会装坚强。



孙娜恩表示相当感谢观众们喜欢《代理公司》并愿意相信汉娜，而能够与这些好演员及工作团队们合作，让她感到非常幸福，日后也将以好的作品再与观众们见面。



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