《代理公司》以高收視率畫下完美句點！李寶英：「第一次演職場劇相當愉快！」孫娜恩挑戰演技成功〜

由演員李寶英所主演的《代理公司》上週播出完結篇，收視率從第一集的4％一路攀升到最終回的16％，面對勁敵《浪漫速成班》依舊持續發威，這也是李寶英首度演出職場劇，受到廣大觀眾們的肯定與喜愛。

李寶英在《代理公司》中飾演一位年幼時被母親遺棄，獨自在辛苦的廣告業界奮鬥，沒日沒夜的工作，表面上光鮮亮麗盛氣凌人，但卻得依靠藥物與酒精才能入睡，面對險惡並且對女性不友善的職場，她更在一次又一次的危機中證明自己的能力。



結束了長時間的拍攝，李寶英日前也透過公司表達終演感想，她表示透過《代理公司》首度挑戰了職場電視劇，這部作品也是許多演員們所共同打造的，她覺得相當開心。與所有演員與工作人員們度過了愉快的時光，她也相當感謝觀眾們從第一集持續關注《代理公司》到最終回。上週的最終回讓本劇收視率來到16％，也晉升到JTBC所有電視劇中的第五名。



劇中另一個吸引觀眾目光的女演員就是孫娜恩，她在《代理公司》中飾演VC集團財閥第三代，空降到公司成為常務。雖然一開始登場時有些刁蠻任性，但在李寶英的循循善誘下，漸漸成為一位有能力的職場人，甚至勇敢追求自己的愛情，得到許多觀眾們的支持。孫娜恩也表示身邊有許多人說《代理公司》很好看，讓她也感到非常開心。



孫娜恩也表示事前多次與導演溝通，希望能把姜漢娜任性不懂事的樣子表現得有趣一點但不討人厭，而到劇情後半，姜漢娜逐漸成長為專業的職場人，表現出相當有自信的樣子，必須與前半段的她有明顯的反差。這點孫娜恩也花了很多心思表現。她心中的姜漢娜是一個孤獨而又害怕別人看穿的女孩，所以很會裝堅強。



孫娜恩表示相當感謝觀眾們喜歡《代理公司》並願意相信漢娜，而能夠與這些好演員及工作團隊們合作，讓她感到非常幸福，日後也將以好的作品再與觀眾們見面。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞