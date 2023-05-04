《花书生热爱史》辛睿恩演的角色还原真我、演技获赞～甩走收视毒药恶名！

《花书生热爱史》将在月中旬迎来大结局，有追看的朋友觉得现在的故事发展进度如何呢？

《花书生热爱史》正於亚洲各地热播，剧中谜团亦被一一揭开：姜铲（厉云饰）正是被殿下追杀多年的废世孙李薛、看似玩世不恭的金是姴（姜勋饰）则是守护世孙长达八年的「看守人」，而丁柳嘏（郑干柱饰）竟是世子的私生子李㻩！



回宫后的姜铲以保护端午、保护百姓为己任，立志建构一个更美好的世界，却因为四面受敌而遭到不少反对；此时丁柳嘏则集结志同道合的人才，致力创建一个以人为本的社会，李㻩李薛「两兄弟」看似将会掀起权力争夺战！



近日辛睿恩接受专访，谈到接拍《花书生热爱史》的原因：「（以前）我想最大限度地累积经验和底子、等到自己成熟的时候再拍史剧，所以觉得这次来得比想像中要早一些；但是回想起来，现在正是适合的时候，收获也太多了！迄今饰演的角色中，端午和我的真实面貌相似度最高，大部分反应都是我的缩影。」



事实上，不少观众大赞辛睿恩在《花书生热爱史》中演技自然，更夸她愈来愈有韩流明星的感觉！不过过去辛睿恩曾被冠上收视毒药，当时她与好友文佳煐登上直播节目，还一度因为不堪舆论压力而当场泪崩，幸好今年她接连凭藉多部佳作人气急升，对此好友文佳煐也大赞睿恩个性坚强：「与其说是我给她力量，不如说睿恩是一个独立、做得很好的朋友，她是不常常表露自己的类型，但是很努力地坚持了下来。」

Viu Original原创青春史剧《花书生热爱史》剧集逢星期一、二晚上10时20分在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度！

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