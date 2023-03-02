车太铉&柳演锡告诉你遇到演员「暴风成长」怎么办！《机智医生生活2》「羽朱」这幕看一次就笑一次！

车太铉与柳演锡上刘在锡YouTube节目《藉口罢了》笑点满满，这里再分享一个――遇到演员「暴风成长」怎么办？

车太铉与柳演锡为了宣传电影《超完美狗保姆》而作客，聊到电影里其实主角都是狗狗们，狗狗们才是展现演技的要角，两人还分享一个幕后趣事。由於天气的关系拍摄时间拉长，有一幕拖了1、2个月才拍，刘在锡马上听懂：「孩子长大了……？！」

「也长太大了！」车太铉爆笑出来，和柳演锡你一言我一语，说著狗狗本来手掌大而已，结果变成手臂大！为了解决这个状况，导演没有「换角」而是改成长镜头远远拍摄XDD 刘在锡佩服：「真的是好导演！」柳演锡也说：「他很尊重狗狗演员。」



柳演锡马上加码一个故事，这故事也许大家都听过，就是他自己拍的《机智医生生活2》。饰演「李翊晙」曹政奭儿子的童星「羽朱」金隽（金俊），因为时隔一段时间才开拍二季，他的暴风成长不符合剧里才隔一天的时间线，柳演锡：「那朋友第2季长很快，醒来后第二天就……孩子长太大了……」

「结果，政奭哥就即兴发挥：『哦我的宝贝，一夜之间是不是长大了很多？』」柳演锡边笑边模仿曹政奭剧中台词，还模仿他用手掌量孩子身高，笑翻刘在锡和车太铉。



回顾《机智医生生活2》正片还有更好笑的事，因为保姆也发现羽朱一夜长太大，李翊晙本想用「是新年嘛」带过，结果保姆觉得更荒唐了，李翊晙干脆用《星际战警》（Men in Black；黑超特警组）记忆消除器清除大家的记忆，要观众也别计较了～XDD



▼羽朱两季惊人对比



▼《藉口罢了》聊到狗狗和小孩演员暴风成长怎么办（已定位15:03）



*延伸阅读：

刘在锡拼命纠正柳演锡是40岁不是38岁，最后反被他与车太铉气到：「我和你们不合！」／

‎刘在锡问柳演锡：「Starship？演锡在光洙的公司？」车太铉：「什么叫光洙的公司？他有那么伟大吗？」

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