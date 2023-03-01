Super Junior将推出沙乌地旅游实境秀《神灯的骑士》！6成员利特&神童&银赫&东海&厉旭&圭贤作伴游中东

SM娱乐今日宣布，男团Super Junior将与沙乌地阿拉伯观光厅合作推出全新旅游实境秀《神灯的骑士》，如此受到重视，足以见得他们在当地的超高人气啊！

Super Junior出动6名成员利特、神童、银赫、东海、厉旭、圭贤，他们将在节目中化身6位骑士，为寻找帮人实现心愿的神灯，在沙乌地阿拉伯这片神秘的土地上展开无法预料的旅程。



值得一提的是，这次节目是由沙乌地阿拉伯观光厅赞助制作。 Super Junior在2019年於沙乌地阿拉伯举办单独演唱会《SUPER JUNIOR WORLD TOUR 「SUPER SHOW 7S」 in JEDDAH》，成为第一组在当地开场的亚洲歌手。

当时门票不到3小时就全部售罄、甚至一度导致售票网站瘫痪，还获得世界上最大规模的广告应援，就连沙乌地阿拉伯大使夫妇都亲临现场观看演唱会，让人切实感受到Super Junior的火爆人气！





韩国的旅游实境秀多年来已陆续走遍欧洲、美洲、非洲多个国家，却罕有在中东取景的机会，这次Super Junior的旅游节目将把沙乌地阿拉伯令人叹为观止的自然和文化风光尽收眼底，让人不得不期待啊！静候关於播出平台和时间的更多消息啦~



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