任时完反派演技再次大获成功！电影《原本以为只是手机掉了》连续多日拿下Netflix冠军，好评不断～

追完这部电影后，有人看完开始害怕手机的前镜头了吗？（I'm watching you…）

连续拿下 Netflix 电影排行榜上多日冠军的《原本以为只是手机掉了》持续受到关注，任时完再次挑战反派演技更加升级，把执著的跟踪狂特质发挥得淋漓尽致。



由千玗嬉、任时完、金熙元主演的这部全新电影，讲述一名平凡的公司职员娜美（千玗嬉 饰）在弄丢了记录著自己所有个人资讯的智慧型手机后，日常生活开始遭受威胁，还连带发生了一系列事故，更牵扯出了连续杀人案。



任时完所饰演的手机修理店员吴俊荣，外表看起来人畜无害，实际上手机一旦到了他的手中，他就能透过维修的过程，将你的隐私全部扒光光，当然除此之外，这部电影后面也有许多反转剧情我就先不剧透了，大家可以自己去追看，我只能说…不怕反派坏，就怕反派又帅又坏又聪明啊！！！



这部惊悚悬疑片是改编自同名日本小说，日本电影同样也有推出这个作品，也是广受好评甚至还出了续集，而这次的韩版推出后，也拍出了令人惊艳的成果，而且更是贴合著每个人的日常，在现今社会中，人人都非常依赖著手机，里面更是藏了许多秘密，如果今天弄掉手机的是你，还遇到了像任时完一样的角色，想想都觉得太可怕啦…。



大家看完觉得如何呢？

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