《浪漫速成班》心疼海伊！所有线索都说明了智室长畸形的爱！郑敬淏心痛跟踪揭真相（EP.13 - 14）

[有雷] 《浪漫速成班》画风从甜蜜浪漫转悬疑追凶，海伊与善材因看到了外泄的试题而内心纠结不已，如同过往让郑敬淏惋惜的女学生事件再度重演，已揭开身份的钢珠客智室长目标转向海伊，在海伊昏迷的过程中警方也将所有线索串联起来……郑敬淏也终於发现智室长的行为怪异！

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《浪漫速成班》所有伏笔都在本周爆发，站在法庭上的熙材终於开口，原来他只是为救助流浪街猫，发现猫咪被钢弹袭击而开始跟踪钢弹客，造成足迹重叠遭到怀疑。他更说出关键线索「钢弹客的右手食指第二指节有一层厚厚的茧」，成了办案方向之一。



智室长（辛载夏饰）正在找机会攻击南行善（全道嬿饰），行善也不断感受到他的不友善，就连好意送了食物到研究室也被智室长直接丢到垃圾桶，目睹这行为的行善非常生气，但因为智室长对崔直说（郑敬淏饰）是为举足轻重的下属，行善选择两人暂时冷静不谈此事。



善材好意与海伊分享妈妈拿到的考古题，两人却在考试时赫然发现完全一模一样，根本是试题外流，善材乖乖交卷得了全校第一，海伊却刻意交了白卷，也引起了老师的注意，海伊仅说是因为自己考试的失误，但想找善材聊聊他却避不见面。善材母亲担心事迹败露，直接约南海伊见面，希望她不要举发这事件，海伊没能答应，此后在走路回家的途中，却就此失去音讯，行善一家人与崔直说急得报警寻找海伊，最后终於接获医院通知。



海伊在回家路上看见智室长又准备对行善发射钢珠，於是遭到绑架。她挣脱后一路被智室长追逐，导致发生车祸被送医，智室长更假造讯息看起来像是自杀假象。警方开始展开调查，而另一头正在调查陈老师命案的警察，发现此案件与多年前他所侦办的男童弑母案似乎有关，於是开始调查这位失去姐姐与母亲的男童。从男童居住处与保全的说法，证实了就是智室长。



智室长知道姊姊向学校举发自己的母亲拿著外流试题给她，与母亲发生争执后轻生。看了姐姐的日记，也深深相信「崔直说老师是唯一可以相信的大人」，於是对於一直逼迫自己读书的母亲痛下杀手。更换了身份进入崔直说研究室工作，对於任何可能影响崔直说的人，一律用钢珠扫荡。



崔直说担心著昏迷中的海伊是否能醒来，一方面请智室长协助安排一些工作的推迟，没想到智室长却完全照自己意思进行，私自帮崔直说进行彩排或是讲义排版等等，崔直说得知后相当气愤，与智室长大吵一架并要他离开。不久后智室长又回来找他并下跪道歉，崔直说已从警方得知钢弹客的关键厚茧，加上智室长常使用的钢笔，海伊手上留有相同的色渍，几乎断定了智室长就是真凶！他跟踪智室长到其住处，接下来该如何逮捕他呢？



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