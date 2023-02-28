李升基、宋仲基、刘亚仁、金希澈，是韩网友票选的「因为双标而被骂惨的明星」TOP 4！网友为宋仲基抱不平

明星们作为公众人物，一言一行都备受关注，有时候一句话就能引起轩然大波，甚至导致自己被骂惨。

前几日韩网DC INSIDE进行了一项投票，主题是「因为某些过分的言论而被骂的明星」（因为「双重标准」而被骂惨的明星）。

最近宣布婚讯的李升基就以9234票（27%）的得票率坐稳冠军宝座。



李升基在娱乐圈口碑一直甚好，之前与前经纪公司爆出经济纠纷时，韩网也是一片倒的支持，他当时表示：「不能把别人辛苦赚来的钱用在不当的地方」，一番话赢得全网支持。但最近他因为这句话称为群嘲对象，原因则是要迎娶女友李多寅，李多寅一家在韩娱圈风评很差，据传李多寅的亲生父亲有数次犯罪记录，继父是经济罪犯，母亲搞传销，损害群众财产超过2兆韩元。



第二名及第三名则是分别是宋仲基（ 6481票/19%）跟刘亚仁。



前者当年和宋慧乔结婚轰动整个亚洲娱乐圈，被称「世纪婚礼」，没想到最终两人以离婚结束短暂的婚姻。前不久宋仲基官宣与外籍女友结婚，同时要当爸爸的消息，再婚+未婚先孕的事情再次震惊了所有人。



而后者是最近站在舆论风口浪尖！凭藉扎实细腻的演技而备受关注、前途一片光明的刘亚仁平时就很关注各种社会话题，也很积极、敢於发言评论。之前，他曾公开指责前YG练习生韩瑞希吸毒，在与韩瑞希「推特大战」中，刘亚仁使用了药丸表情，嘲笑她吸毒行为。没想到他自己被踢爆吸毒成瘾，另国民对他的失望情绪更加强烈。



第四名是Super Junior金希澈。



他曾表示「对校园暴力说脏话并没有什么错」，却被扒出参加了校园暴力施暴者「天空」的婚礼，因此他的校园暴力言论被指十分虚伪，很讽刺。



投票结束后不少媒体公布了结果，也引发了大批网友的关注，不少人质疑为何宋仲基会上榜，称：「宋仲基为什么会出现在这里」、「宋仲基再婚、婚前怀孕又怎样，都什么时代了？」 、「宋仲基说过什么双标的话吗？没有吧」、「这里除了刘亚仁之外，其他人都很无辜吧」、「DC INSIDE又不是权威网站，不可信」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻