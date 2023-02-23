SM抱紧救星Kakao娱乐！出售全球音源流通权&联手打造新组合，HYBE抗议：无限期让权侵害股东利益

据业内消息，Kakao娱乐本月7日签订事业合作合约，除有偿增资、发行可转换债券及收购相关条款外，还包含独家接手SM专辑、音源流通权等内容。

根据合约，SM娱乐将旗下艺人的国内外专辑音源流通权、国内演唱会及见面会的票务一并出售给Kakao娱乐。 目前负责专辑音源流通的是SM拥有部份股权的SK电讯子公司Dreamus Company。

SM娱乐在21日与李秀满持股的公演企划社Dream Maker娱乐签订单独合约，宣布打破之前的公演次数上限、令每位歌手每年可以公演20次。 如果实现，SM每年将可举办超过400次演唱会。 考虑到Kakao已获得首尔室内最新演出场地「Seoul Arena」的经营权，如果Kakao确定收购SM股份，将有望看到众多SM艺人在此演出。



同时，SM和Kakao还计划建立合资公司进行全球选秀、共同打造国际型K-Pop组合，负责SM艺人在南北美洲的经济人业务。 SM和Kakao尤其关注美洲市场，此前HYBE已依靠防弹少年团在该市场大获成功。

此外，SM今日上午公开了四位高层共同录制的影片，宣布全球化事业计画：第一阶段以国内为主展开国际活动（国内制作IP、当地营业支援），第二阶段以当地为主推动事业（国内制作、经纪工作等转移至当地），第三阶段在当地建立制作中心。 还宣布明年下半年将推出以东南亚国籍成员为主的新团。



对於SM将大笔权益转交给无异於娱乐界新生公司的Kakao、且合约多项条款有利对方，HYBE立即提出抗议：对於Kakao独家许可权没有做出时间限制，相当於把本应属於SM的利益永久让渡给了Kakao; 把SM国际音源流通业务交给Kakao副社长，也将极大损害SM股东利益。

不仅如此，Kakao还拥有SM今年新发行股票和可转换公司债（CB） 的优先购入权，只需理事会决定，Kakao随时可以低於市价的价格获取更多股份，也令业内人士质疑违反商法。

韩网友连日来目睹娱乐巨头内斗和互动，也是感慨万千：「SM就这样消失在历史中」、「拿走流通权是好事啊，HYBE的音源流通也是YG在做」、「说到底各有目的，李秀满也只是因为自己的钱变不见而发怒」、「对於大企业吞掉偶像圈有点抗拒感」、「 以SM粉丝立场，没有李秀满的团队就是自己人，Kakao好好做吧」。



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