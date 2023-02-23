《黑暗荣耀》超狂第二季正式预告公开！文同珢展示伤疤令河度领震惊，新海报复仇力全开：「欢迎来到我的地狱」

Netflix复仇大剧《黑暗荣耀》去年底公开第一季后引起巨大讨论和关注，第二季已排定3月10日上线，今日终於公开正式预告和全新海报！

《黑暗荣耀》由金银淑编剧、宋慧乔主演，讲述被校园暴力摧毁身心的女子长大后用尽一生复仇的故事。 第二季预告开头，文同珢在河度领面前脱去外套、露出布满两只手臂的伤疤。 河度领瞳孔地震、大惊失色，用不乏温柔怜悯的声音问：「等复仇结束，你就能快乐吗？」



朴涎镇曾在第一季叮嘱丈夫不要探究她的过去、「不要打开那个箱子」，预告片里随著朴涎镇目前打开一个保险箱，朴涎镇冷笑的声音：「所以还是选择了要打开？」

朴涎镇咒骂文同珢：「你一出生就过著人间地狱的生活！」文同珢也不示弱：「要不要我撕烂你的嘴？」



第一季里大家都以为已经死掉的孙慏梧居然还活著，对文同珢说另外四人都是杀人犯、只有自己无辜。 电话那头的文同珢露出意味深长的微笑：「你觉得自己无辜？」

文同珢的「助手」朱如炡坦然表示一开始就知道自己的用途，且坚信同珢是他的救赎。 他在手术室拿起一支针、注视著病床上的人，对方似乎是朴涎镇！朱如炡表示自己要当个疯子，同僚竟不加阻拦，只微笑著叮嘱他「别被抓到」。



文同珢对朴涎镇露出自信又瘆人的笑容：「这不叫逃跑，而是寻找希望。」 转眼却发现家里的照片散落一地、仿佛丢失了重要的物品，这一次轮到朴涎镇得逞讥笑。

河度领殴打全宰寯，暴怒质问朴涎镇究竟在保护什么，他是否已经知道女儿并非自己血脉？



空姐崔惠程放话自己还留有底牌，染了黄发的李蓑罗低声咒骂：「只有魔鬼会幸灾乐祸。」



文同珢也并非始终游刃有余，多次情绪激动地大喊：「别再这样笑！你根本就不该做出那种事！」最后一幕，她回到童年受伤时用白雪暂缓疼痛的屋顶，含泪独白：「希望你跟我一样，感受到那种灼热，希望你痛到骨子里。」 究竟她是否完成复仇，找回原本应属於她的平静与光荣呢？



同时新公开的第二季海报里，被害者和加害者们共处一片丛林，周遭盛放著恶魔的喇叭花。 这是文同珢精心编织的复仇之地，令人联想起明辨善恶的夏娃花园。 海报中央写著：「欢迎来到我的地狱。」 超期待3月10日公开第二季啊！









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