李圣经不管和谁搭挡都好有CP感！与金英光一起拍摄情侣画报，两人果然都是模特儿出道！

《原来这就是爱啊》主演金英光、李圣经为杂志《ELLE》拍摄一组情侣画报，两人不愧是模特儿出道的，照片都超好看啊！

平时关系很好的他们，在拍摄现场还开著玩笑，但到了镜头面前展现了「画报匠人」的惊人集中力，完美地表现爱情的喜悦和悲伤。



两人还介绍了自己饰演的角色，饰演「韩东镇」的金英光说：「在急於表达感情的人中，是一个不会表达的，对展现自己没有欲望的人。」饰演梦想著向韩东镇复仇的女人「沈宇宙」的李圣经说：「虽然被毫无顾忌、坦率宇宙的台词吸引，但打开一看，她是一个完全没有『复仇基因』，笨拙的女人，这些变化非常有趣。」



以模特儿出道的金英光和李圣经，在之前就已经认识，听到对方出演的消息，两人都觉得非常合适。金英光称赞：「圣经就是沈宇宙本身。」李圣经也说：「欧爸和想像中东镇凄凉的气氛有相似之处，就像遇到了剧本中的真实人物一样。」



而《原来这就是爱啊》讲述豪迈地投身於与自身体质不符的复仇的女人和虽是复仇对象但却让人心酸的男人，不应该相遇的两个男女之间感性的爱情故事。将在今日（22日）在 Disney+ 公开。



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