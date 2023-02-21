《出差十五夜2》玩人物问答！到了李瑞镇一直出现漫画＆外国人：「IC！这种我哪会知道」

20日公开的《出差十五夜2》由《瑞镇家》成员李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、BTS V 出演，一开始大家真的都在抱怨啊！

第二个游戏是「人物问答」，李瑞镇还对罗PD说：「但是...有范例照片之类的吗？确认一下那个距离能不能看见。」第一轮意外的很顺利，伦回来李瑞镇时，罗PD超级慌张赶快换题目：「啊EC...不要啊！再...重新...等一下。」结果换了 Wonstein 的照片，李瑞镇：「我还以为是佑汀！」



之后出现了各种照片，有《新西游记》的猪八戒，李瑞镇：「我哪认识哪只猪啊！这太难了！」还有经典卡通人物 MOOMIN（噜噜米），李瑞镇：「IC！这种我哪会知道，这是什么啊？都给我一些奇怪的。」出现 Sam Smith、Adele 他依旧答不出来，还抱怨：「为什么一直给我出外国人、漫画这种。」



因为一直失败，罗PD又赌上两个信封，如果赢的话每个人都有一个（20万元商品券），最后成功了！李瑞镇跟大家说：「现在不是有5个吗？剩下的5个也...」朴叙俊和V更同时问：「再来一局？」罗PD：「别这样！你们这是赌博啊！」崔宇植还说他想拿自己的出来，不想参与 XD 结果最后失败啦....



而《瑞镇家》是《尹食堂》担任理事的李瑞镇晋升爲社长运营餐厅的综艺，将在本周五（24日）首播。

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