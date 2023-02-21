画风变太快！《浪漫速成班》从罗曼史变惊悚悬疑片，韩观众疯狂吐槽

原以为追的是浪漫喜剧片，没想到是包裹著浪漫剧外皮的惊悚片。

《浪漫速成班》第12集播出后在韩国本土恶评不断，只因画风急转，打得观众措手不及。 该剧由坎城影后全道嬿和演技派小生郑敬淏携手主演，讲述了补习界明星讲师与学生家长之间的罗曼史，从开播前其实就争议不断，究其原因就在於50代 的全道嬿要和30代的郑敬淏谈恋爱，观众们认为两人毫无cp感，加之全道嬿剧中的服装造型走复古vintage风，让不少人觉得「又土又老」。



「以下涉及剧透，慎点！」

好在开播之后，电视剧凭借轻松剧情和两位主演的扎实演技打消了不少质疑声，他俩的罗曼史渐入佳境，哪知第12集剧情又突然转为惊悚悬疑片，让观众们一下子难以接受，直呼「这剧情展开到底是什么鬼？」 第12集围绕开始谈恋爱的南行善（全道嬿 饰）和崔直说（郑敬淏 饰）展开。 因南行善说想看海，崔直说贴心地为她准备了豪华「游艇约会」，两人的感情再次升温。 可是就在崔直说短暂离开的空档，南行善受伤了，都怪智动喜（辛载夏 饰）突然故意调转船头，使得游艇失去重心。 崔直说带南行善回家，悉心照料，一起度过了一个甜蜜的夜晚。 甜蜜浪漫的剧情进行得好好的，画风突然一转，智动喜被发现是「钢珠杀手」，看的观众们震惊不已。



智动喜经常购买满满一箱的钢珠，他家内部装饰也让所有人吃惊，贴满了崔直说的照片。 第12集末尾，智动喜穿著黑色的帽衫，朝著南行善发射钢珠，又一次打算下狠手。 「钢珠杀手」一直清理另崔直说难过、痛苦的人，但南行善却不同，她是他的恋人啊！智动喜又是为何要对她下毒手呢？



第12集播出后已经引起不少观众的不满，纷纷上网吐槽：「我以为是一部纯罗曼史，没想到变惊悚片」、「完全是另一种题材了」、「编剧你下一集最好给我解释清楚，转变得也太快了吧」、「看得我满脸问号」等。

《浪漫速成班》也是一部观众们边骂边追的作品，第12集收视率为12.997%，比首播4.044%，高出了三倍，位居同档剧收视率榜首。



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