《Trolley：命运交叉点》男主角人物设定惹议，网友替朴喜洵抱不平！柳宝利编剧发声

SBS月火剧《Trolley：命运交叉点》由於触及性犯罪议题，开始受到部分观众反弹，批判编剧也为男主角朴喜洵抱不平，而剧终过后，编剧透过官方发表的问答给出回应。

（以下涉及剧透）



《Trolley：命运交叉点》主题围绕著性犯罪，问及为何将「Trolley」电车难题融入并订为片名，柳宝利编剧从她的发想开始说起。当企业家犯下经济犯罪却以经济为由要求减刑，就会有人质疑：如果是对世界有帮助的人，犯罪也没关系吗？

这个问题的答案就像剧中金惠调（金贤珠 饰），面临是否揭露提议《南宫率法》的议员丈夫（南中道，朴喜洵 饰）性犯罪事实。柳宝利认为这些问题的答案对某些人还说也许很明确，但对於一些人来说肯定很困难，也才会形成「电车难题」。



而剧中反覆出现嫌疑人死亡就失去了公诉权，柳宝利也是在看见诈欺、杀人等犯罪的嫌疑人身亡，警方就以没有公诉权为由结束调查。她首先想到的是被害者的心境，当这种情形发生，被害者容易受到二次伤害，因为会更容易被外界质疑真假，「我想安慰那些二度受伤的被害者，想表达犯罪后做出极端选择是多卑鄙的事」。

柳宝利心疼受害者们勇於揭露却被质疑「早该揭露」、「为何过去保持沉默」，所以也在剧情中加入「强迫受害者们马上曝光，这也是另一种暴力、也是加害者」的想法，第15集金秀彬（郑秀彬 饰）想举报南中道却被金惠调阻止，金惠调让丽真姐（徐正妍 饰）自行决定，最后也由金惠调代为曝光，正是这个用意。

把男主角南中道（朴喜洵 饰）塑造为性犯罪者，有观众质疑演员朴喜洵「会不会是被骗进来的」，进来之后才发现从爱家男人变成了性犯罪者，对此，刘宝利的问答中悄悄给出了答案，她解释选角阶段就对演员们保证「性犯罪场面不会影像化」，认为加害者的声音也没有必要出现，所以刻意省略了。



编剧也提到金贤珠很喜欢这样的故事，还鼓励她「不要担心」，而朴喜洵一开始知道完整的人物设定时非常抗拒，提出「无法演这种无法理解、也不想理解的厌恶角色」，不过她倒认为就是因为朴喜洵品行与心态端正，才适合演出此角色。



「希望观众能理解这部剧想传达的真心，对於深思熟虑后做出艰难决定的朴喜洵演员表示感谢。」柳宝利说，最后亦说了这样一句话：「金惠调放下20年来的重担，最终找到了平和，我好像是为了给金惠调带来这个瞬间才写下这部电视剧的。」为《Trolley：命运交叉点》下了美好注解。

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