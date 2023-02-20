迷妹们，你们是不是都做过同一个梦，那就是嫁给自己的本命???

近期，号称最强「AI」的「ChatGPT」风靡全球，作为一个聊天机器人，ChatGPT能够和用户进行多轮次对话，只要你提问，它都会给出答案。 「脸蛋天才」车银优拥有无数迷妹，於是就有人提问「ChatGPT」要如何才能嫁给车银优。

「ChatGPT」给出的答案很值得深思。 「ChatGPT」回答称：车银优是韩国的演员，目前未婚。 此外，不存在和车银优结婚的方法，婚姻是个人的自由选择，和谁结婚是当事人自我判断之后所做的决定。 若和车银优有缘的话，最重要的是要考虑到对方的心情和状况，真心对待、尊重他才对。 还有，作为车银优的粉丝，应该尊重他的演技和人品，为他应援。 有没有被「ChatGPT」的语言组织的逻辑性给惊艳到？



정신 차리게 하는 ai의 말, ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/QCnzfd8QwL — francetracny (@francetracny) February 20, 2023

车银优凭藉热播韩剧《我的ID是江南美人》聚集了超人气，之后的一部《女神降临》更是红透半边天，超赞脸蛋+可圈可点的演技为他在影视剧圈杀出一片天地。 车银优主演的电视剧《ISLAND》Part.2即将於2月24日开播，他在剧中饰演的一心守护女主角元美湖（李多熙 饰）的驱魔师约翰（车银优饰）在上半部惨到极点，好不容易找到失散多年的亲哥哥，却因其被情炎鬼附身，不得已亲手杀掉哥哥。 Part.2预告里的约翰化悲愤为力量，放言：於公，救下元美瑚。 於私，复仇、就算我的神收回启示，我也要守护我的人！



아일랜드 파트2 메인 예고 요하니 컷 pic.twitter.com/F9tyn8ayh5 — 미지 (@mzfnx) February 14, 2023

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